В Янтарном на пляже установили качели в виде большого сердца

. Фото: Архив "КП"

В Янтарном, на берегу моря возле пляжа Центральный, установили качели в виде большого сердца. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Конструкция имеет железный каркас и установлена на железобетонном фундаменте. Сами качели и декоративные элементы выполнены из дуба. Высота качелей составляет 2,6 метра, ширина конструкции - 3,8 метра. Качели могут выдержать вес до 300 кг, на их скамейке могут разместиться трое взрослых.

В следующем году власти Янтарного планируют установить еще несколько таких качелей в районе городских пляжей.