В Калининграде директор интернет-магазина присвоила 1 млн рублей

В Калининграде директора интернет-магазина, занимающегося доставкой товаров из Европы, подозревают в присвоении крупной суммы денег, полученной от клиентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

47-летняя предприниматель заключала договоры с клиентами под предлогом оказания услуг по доставке мебели, бытовой техники, музыкального оборудования, автозапчастей и косметики из Европы. Полученными от них деньгами она распоряжалась по своему усмотрению, а затем избегала встреч с покупателями, закрыла офис и не отвечала на телефонные звонки.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 17 человек, ущерб составил почти 1 млн рублей.