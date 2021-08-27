48 пенсионеров, 4 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 182 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 136 случаев ОРВИ, 22 пневмонии и 24 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 48 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- работник образования;

- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работников промышленных предприятий;

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- 4 работника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с;

- 3 студента (КГТУ, РАНХиГС, БФУ);

- 49 неработающих.