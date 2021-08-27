48 пенсионеров, 4 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 182 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 136 случаев ОРВИ, 22 пневмонии и 24 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 48 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- работник образования;
- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работников промышленных предприятий;
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- 4 работника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 воспитанника д/с;
- 3 студента (КГТУ, РАНХиГС, БФУ);
- 49 неработающих.