Шпажистка из Калининграда завоевала бронзу Паралимпиады в Токио

Юлия Майя (в центре) много лет тренирует детей. Фото: Елена Тишина

Команда шпажисток из России, в которую входит представительница Калининградской области Юлия Майя, победила сборную Гонконга в поединке за бронзовые медали Паралимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 45:34.

Сборную России представляли Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева (запасная).

Как отмечает ТАСС, шпажистки завоевали четвертую медаль для российских фехтовальщиков. В четверг Александр Кузюков стал паралимпийским чемпионом, а Максим Шабуров и Бойкова завоевали серебряные награды.

40-летняя фехтовальщица Юлия Майя в Токио выступала 26 августа (завоевать призовое место в индивидуальном фехтовании ей не удалось) и 27 августа (командные соревнования по фехтованию на колясках).

Юлия - многократный чемпион России, многократный обладатель Кубков мира, чемпионка Европы и мира по фехтованию на колясках.

Юля родилась в Сибири, инвалид с детства. Занималась плаванием, а с 2010 года увлеклась фехтованием. Признается, что главная заслуга в приобщении к спорту принадлежит ее маме. В Токио она выступает сразу за два региона: Омскую область и Калининградскую область. В Калининграде Юлия с мужем Вивьен Майя, чемпионом Франции и этапов Кубка мира, уже несколько лет тренирует детей-инвалидов.