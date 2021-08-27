Опубликован новый график работы мобильных пунктов вакцинации в Калининграде

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Областной минздрав опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации в Калининграде с 28 августа по 3 сентября включительно. Привиться первым и вторым компонентами по живой очереди можно будет в следующих мобильных пунктах:

- в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) - ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- на пл. Победы - 28-29 августа с 10 до 15 часов; 30 августа - 3 сентября с 10 до 20 часов;

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) - 28 августа с 10 до 18 часов; 30 августа - 3 сентября с 12 до 20 часов;

- на площадке перед ТЦ «Виктория» (ул. Гайдара, 120) - 30 августа - 3 сентября с 10 до 20 часов.

График работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.

Дальнейшее расписание будет публиковаться дополнительно.