В Калининградском зоопарке умер старейший питон Жужа

Жужа жила в зоопарке больше 20 лет. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В зоопарке Калининграда умерла самка сетчатого питона Жужа. Жуже было 28 лет, обычно такие питоны живут не дольше 25. В Калининградском зоопарке змея прожила более 20 лет.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, причина смерти - физиологическая старость.

Тем временем в зоопарке 28 августа после небольшого ремонта откроется террариум. Рабочие устранили протечку старой кровли во внутренних помещениях и восстановили потолок.

Посетители увидят четыре вида амфибий, которые раньше никогда не экспонировались: красноглазую квакшу, жабовидную квакшу, австралийскую голубую квакшу и томатного узкорота.

Террариум - исторический объект, построенный в 30-х годах ХХ века как «Дом для кур». Почти за сто лет в нем находились не только породистые куры, но и довольное редкие представители пресмыкающихся и земноводных, плавали рыбы в аквариумах и даже какое-то время располагалось кафе.

В планах Калининградского зоопарка полная реконструкция террариума.