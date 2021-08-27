В Янтарном в парке Беккера установили 6 камер «Безопасного города»

. Фото: Архив "КП"

В Янтарном на территории парка Беккера установлены 6 камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Среди них одна поворотная купольная камера на основном спуске к пляжу Центральный. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Камера, установленная в районе спуска ГИМС, позволяет распознавать номера машин, а две камеры, установленные на опоре освещения около основного спуска к пляжу, позволяют распознавать лица людей. Остальные камеры - обзорные.

Видеотрансляция с камер производится круглосуточно на автоматизированные рабочие места в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Янтарного и параллельно в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».