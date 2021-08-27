В Калининграде на острове Канта стартовал фестиваль «Территория мира – Территория музыки»

Фестиваль «Территория мира – Территория музыки» стартовал на острове Канта в пятницу, 27 августа. Открылся он музыкально-драматическим спектаклем по мотивам оперы Чайковского «Евгений Онегин». Спектакль представили Константин Хабенский и Ольга Литвинова, солисты Большого театра, камерный хор «Кириллица» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Башмет).

Фестиваль продлится три дня и завершится в воскресенье, 29 августа, концертом Вадима Эйленкрига (труба) с группой Eilenkrig Crew и Мариам Мерабовой, известной широкой публике по шоу «Голос».

В программе вечера – произведения Бернстайна, Дэвиса, Роджерса, Армстронга, Шостаковича, Родриго, Артемьева, Миллера в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».