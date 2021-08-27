С 28 августа начинается ремонт ул. Судостроительной в Калининграде

. Фото: мэрия Калининграда

С 28 августа в Калининграде начинается ремонт улицы Судостроительной. Для обеспечения безопасности вводится поэтапное ограничение движения и изменение схемы движения транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации

Движение транспорта будет закрыто по:

- одной полосе ул. Судостроительной на участке от Аллеи Смелых до р. Товарной - при проведении 1-го этапа работ;

- ул. Судостроительной на участке от дома № 138а до ул. Батальной - при проведении 2-го этапа работ;

- ул. Судостроительной на участке от ул. Батальной до дома № 1 по ул. О. Кошевого - при проведении 3-го этапа работ;

- ул. Инженерной в районе пересечения с ул. Судостроительной - при проведении 6-го этапа работ;

- ул. Судостроительной на участке от ул. Инженерной до ул. Коммунистической - при проведении 8-го этапа работ;

- ул. Судостроительной на участке от дома № 8 до пер. Киевского и по пер. Киевскому в районе дома № 2-6 - при проведении 9-го этапа работ;

Вводится одностороннее движение по ул. Судостроительной:

- на участке от дома № 1 по ул. О. Кошевого до пер. Судостроительного - при проведении 4-го этапа работ;

- на участке от пер. Судостроительного до ул. Товарной и по ул. Товарной на участке от ул. Судостроительной до дома № 1 по ул. Товарной - при проведении 5-го этапа работ;

- на участке от ул. Товарной до ул. Инженерной - при проведении 6-го и 7-го этапов работ;

- на участке от дома № 8 до въезда на территорию ЦГКБ - при проведении 10-го этапа работ.