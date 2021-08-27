Для съемок сериала в Зеленоградске набирают массовку

.
Фото: Александр КАТЕРУША
В Калининградской области продолжаются съемки сериала «Васнецова» с Анной Михалковой в главной роли. Очередная киносмена намечена на субботу, 28 августа, в Зеленоградске.
«Очень массовые сцены, нужно очень много людей!» - говорится в сообщении организаторов в группе по подбору актеров.
Для съемок, которые продлятся до 2 часов ночи, требуются актеры на роли:
- учителей (мужчины и женщины от 35 лет и старше);
- школьников (от 10 до 17 лет, одежда как в школу);
- отдыхающих (любого возраста, очень много людей нужно, одежда повседневная, не темная);
- парня-блондина (мужчина, 30 лет, блондин, классическая рубашка, пиджак, брюки);
- официантов (парни или девушки от 18 до 30 лет, обязательно с реальным опытом работы официантами, одежда соответствующая);
- девушек на кастинг (девушки 14-20 лет, в одежде приветствуются блестки, мини-платья, декольте, короткие лаковые шорты, каблуки и т. д.).