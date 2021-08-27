Для съемок сериала в Зеленоградске набирают массовку

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжаются съемки сериала «Васнецова» с Анной Михалковой в главной роли. Очередная киносмена намечена на субботу, 28 августа, в Зеленоградске.

«Очень массовые сцены, нужно очень много людей!» - говорится в сообщении организаторов в группе по подбору актеров.

Для съемок, которые продлятся до 2 часов ночи, требуются актеры на роли:

- учителей (мужчины и женщины от 35 лет и старше);

- школьников (от 10 до 17 лет, одежда как в школу);

- отдыхающих (любого возраста, очень много людей нужно, одежда повседневная, не темная);

- парня-блондина (мужчина, 30 лет, блондин, классическая рубашка, пиджак, брюки);

- официантов (парни или девушки от 18 до 30 лет, обязательно с реальным опытом работы официантами, одежда соответствующая);

- девушек на кастинг (девушки 14-20 лет, в одежде приветствуются блестки, мини-платья, декольте, короткие лаковые шорты, каблуки и т. д.).