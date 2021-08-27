Власти не будут запрещать разворот в конце Московского проспекта в Калининграде

О планах запретить разворот (левый поворот) на пересечении Московского с дорогой, ведущей к Прибрежному, стало известно 23 августа. Предполагалось, что схема движения изменится с 4 сентября, но не прошло и недели, как власти решили отказаться от задумки.

Как объяснили в правительстве области, поступило множество жалоб от жителей поселков Заозерье и Прибрежное, которым из-за новшества пришлось бы совершать приличный крюк. В министерстве развития инфраструктуры собираются еще раз изучить дорожную обстановку и подумать над другими вариантами решения проблемы.