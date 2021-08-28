Волонтеров приглашают на субботник к стенам старинной кирхи в Правдинском районе

. Фото: prussia39.ru

Организация «Хранители руин» планирует очередной субботник, который закроет летний сезон. Большая уборка состоится 28 августа в Дворкино (это Правдинский район). Волонтеры приведут в порядок кирху Фриденберга.

«Это одна из самых внушительных средневековых кирх области, стоящих в сельской местности, но до наших дней дошли лишь ее брошенные заросшие руины. Пришло время дать им вторую жизнь! Будем собирать кирпичи и мусор, окашивать территорию и вырубать разрушающий памятник кустарник», - говорится в сообщении.

Кирха находится в приграничной зоне, поэтому в этот раз в субботнике могут принимать участие только волонтеры с пропиской или временной регистрацией на территории Калининградской области. Паспорт и регистрацию нужно взять с собой.

Работы согласованы с администрацией района, ответственным за объект православным приходом и государственной службой охраны памятников.

Сбор на месте в 10:00. После работы состоится интересная экскурсия по объекту.

Принять участие в субботнике может каждый. Все подробности по телефону 89527960392.