Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 182 новых случая коронавируса. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, заразились жители 17 муниципалитетов.

География новых случаев выглядит так:

Калининград - 120,

Черняховский городской округ - 16,

Гурьевский городской округ - 8,

Пионерский городской округ - 4,

Полесский городской округ - 4,

Славский городской округ - 4,

Советский городской округ - 4,

Нестеровский городской округ - 3,

Багратионовский городской округ - 3,

Неманский городской округ - 3,

Балтийский городской округ - 2,

Ладушкинский городской округ - 2,

Светловский городской округ - 2,

Гвардейский городской округ - 1,

Зеленоградский городской округ - 1,

Светлогорский городской округ - 1,

Янтарный городской округ - 1.