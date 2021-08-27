Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшие сутки в Калининградской области выявили 182 новых случая коронавируса. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, заразились жители 17 муниципалитетов.
География новых случаев выглядит так:
Калининград - 120,
Черняховский городской округ - 16,
Гурьевский городской округ - 8,
Пионерский городской округ - 4,
Полесский городской округ - 4,
Славский городской округ - 4,
Советский городской округ - 4,
Нестеровский городской округ - 3,
Багратионовский городской округ - 3,
Неманский городской округ - 3,
Балтийский городской округ - 2,
Ладушкинский городской округ - 2,
Светловский городской округ - 2,
Гвардейский городской округ - 1,
Зеленоградский городской округ - 1,
Светлогорский городской округ - 1,
Янтарный городской округ - 1.