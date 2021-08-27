В Москву и Петербург из Калининграда теперь можно улететь по сниженным ценам

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Цены на субсидированные авиабилеты в/из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и Мурманск решила снизить авиакомпания Smartavia.

До Москвы можно будет долететь за 1500 рублей, до Санкт-Петербурга - за 1600 рублей, до Мурманска - от 3500 рублей.

«По субсидируемым тарифам каждый пассажир может бесплатно провезти одно место багажа до 23 кг и ручную кладь до 10 кг», - отметили в пресс-службе «Храброво».

Специальные тарифы доступны для граждан РФ в возрасте до 23 лет, а также для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет).

Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему их лицу, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, инвалидам с детства второй или третьей группы любого возраста, а также пассажирам из многодетных семей.

Количество льготных мест на каждом рейсе ограничено.

Продажа льготных авиабилетов доступна на сайте авиакомпании и во всех офисах продаж. Забронировать и приобрести билеты можно в авиакассе аэропорта «Храброво» по тел. +7 (4012) 610-620.