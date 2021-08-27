В Балтийске 28 августа проведут масштабный субботник

В Балтийске 28 августа пройдет окружной экологический субботник. Как сообщает администрация Балтийского городского округа, основные силы будут направлены на наведение порядка на морском побережье и в лесополосе от Северного мола до 10-го км.

Уборку будут делать на следующих территориях:

- Елизаветинский форт;

- центральный городской пляж на ул. Чехова;

- променад на Гвардейском бульваре;

- Мечниково (ориентир - ул. Рябиновая, а также ул. Е. Колесникова);

- Павлово (спуск к морю на ул. Бурденко);

- 10-й км (арт-деревня «Витланд»).

Присоединиться к субботнику могут все желающие и неравнодушные.