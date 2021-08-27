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Звезды27 августа 2021 18:34

Музей янтаря приобрел скульптуру «Кенигсбергская Мадонна» 1940-х годов

Произведение искусства можно будет увидеть на выставке «Восточнопрусское золото» с 10 сентября
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Скульптура «Кенигсбергская Мадонна».

Скульптура «Кенигсбергская Мадонна».

Фото: Калининградский Музей янтаря

В Музее янтаря готовят к открытию выставку «Восточнопрусское золото», которая будет состоять из трех тематических разделов: добыча янтаря в Восточной Пруссии, сортировка янтаря и готовые изделия – предметы Кенигсбергской государственной янтарной мануфактуры из собрания музея и частных коллекций.

Как рассказали в пресс-службе музея, 10 сентября посетители увидят последнее приобретение Музея янтаря – скульптуру «Кенигсбергская Мадонна».

Она была выполнена в 1940-х годах из цельного куска белого янтаря художником из Кенигсберга Альфредом Шлегге. Фигура сделана по мотивам раскрашенной деревянной скульптуры «Мадонна на полумесяце», находившейся в Юдиттенской кирхе.

«Шлегге создал «Кёнигсбергскую Мадонну» в память о родном городе уже после окончания Второй мировой войны», - отметили организаторы.

Среди других экспонатов будущей выставки – комод 1930-х гг. из частной коллекции, ювелирные изделия, фотографии, раритетные печатные издания из фондов Музея янтаря и архивов Германии.

Также на выставке будут представлены орудия добычи янтаря в Восточной Пруссии: молот и кирка – основные рабочие инструменты горняков.

Отдельную витрину займет парадная униформа горного рабочего: китель, фуражка, шпага и фонарь. Дополнят тему скульптурные изображения горняков, а также коллекция жетонов на вылов янтаря из собрания музея.