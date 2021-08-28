Станция переливания крови приглашает калининградцев на акцию «Суббота доноров»

. Фото: Станция переливания крови Калининградской области

В субботу, 28 августа, на Станции переливания крови Калининградской области (ул. Чкалова, 29) проведут акцию «Суббота доноров». Предварительной записи не требуется.

«Дополнительный прием специально организуется для доноров, которые не могут прийти и сдать кровь по будним дням. Принимаются доноры со всеми группами крови и резус-фактором», - отмечают врачи.

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Калининградской области и полис ОМС.

Кровь можно сдать с 7:30 до 13:00.

Важно: после вакцинации от коронавируса допуск на донацию – через 30 дней после завершения процедуры.

Всю информацию можно уточнить по телефону: 21-55-41.