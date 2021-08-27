Что приготовила погода в Калининграде на последние выходные лета

. Фото: Александр Подгорчук

Практически всю неделю Калининградская область находится под влиянием обширного циклона, принесшего нам дожди и похолодание. Постепенно вихрь начинает терять позиции. В наши края уже выдвинулся скандинавский антициклон, который попытается оттеснить циклон к югу.

С точки зрения осадков, впрочем, перемен пока не будет. На протяжении обоих выходных дней ожидаются дожди - их вероятность Гидрометцентр России оценивает минимум в 60%. Атмосферное давление сохранится немного пониженным - 758 миллиметров ртутного столба - и стабильным. Скорость ветра - не более 7 метров в секунду.

Главная новость - вот-вот начнется потепление. И если в субботу термометр все так же будет показывать +18..+19, то в воскресенье воздух прогреется до +20..+21 градуса. В начале следующей недели Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует дальнейший рост температуры до +23 градусов.