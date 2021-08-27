В Калининградском зоопарке рухнула ивовая арка над мостом

. Фото: Facebook

В зоопарке Калининграда обломилась большая ветка, которая была основой красивой зеленой арки над мостом у вольера оленей.

«Не стало нашей ивовой арки над мостом у оленей, что, конечно, было ожидаемо», - написал на своей страничке в Facebook завотделом садово-паркового хозяйства Калининградского зоопарка Александр Матюха.

Он отметил, что разбирать зеленый завал было непросто. Подогнать вышку было нельзя, поскольку мост исключительно пешеходный.

«Все пришлось делать со стремянки. Это сложно и небезопасно - близко не поставишь, отрезаемые части норовят упасть на лестницу, на которой ты стоишь», - написал Александр.

Завалы были устранены, обломанные ветви обрезаны.