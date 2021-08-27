В Калининградском зоопарке рухнула ивовая арка над мостом

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Фото: Facebook
В зоопарке Калининграда обломилась большая ветка, которая была основой красивой зеленой арки над мостом у вольера оленей.
«Не стало нашей ивовой арки над мостом у оленей, что, конечно, было ожидаемо», - написал на своей страничке в Facebook завотделом садово-паркового хозяйства Калининградского зоопарка Александр Матюха.
Он отметил, что разбирать зеленый завал было непросто. Подогнать вышку было нельзя, поскольку мост исключительно пешеходный.
«Все пришлось делать со стремянки. Это сложно и небезопасно - близко не поставишь, отрезаемые части норовят упасть на лестницу, на которой ты стоишь», - написал Александр.
Завалы были устранены, обломанные ветви обрезаны.