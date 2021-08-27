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Общество27 августа 2021 19:57

Выпускница БФУ имени Канта выиграла грант на 900 000 рублей на форуме «Ладога»

Победу девушке принес проект «Точка Старта»
Николай Литвинов
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Калининградка Екатерина Полежаева выиграла грант на 900 000 рублей на молодежном образовательном форуме «Ладога». Победу девушке принес проект «Точка Старта», который направлен на осуществление качественной профессиональной ориентации молодежи, а также повышение уровня профессиональных и деловых навыков .

Как сообщает пресс-служба областного правительства, формат проведения включает учебную площадку и интенсивную образовательную программу. Все обучение проходит онлайн, что позволит привлечь значительно большее количество участников. Каждый модуль состоит из видеоурока от эксперта, общения в зуме, домашнего задания на обучающей платформе GetCourse. Будет создано три уникальных курса с сентября 2021 года по июль 2022 года. В планах у Екатерины Полежаевой познакомить со своей инициативой через социальные сети 70 тысяч человек.