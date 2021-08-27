Выпускница БФУ имени Канта выиграла грант на 900 000 рублей на форуме «Ладога»

Калининградка Екатерина Полежаева выиграла грант на 900 000 рублей на молодежном образовательном форуме «Ладога». Победу девушке принес проект «Точка Старта», который направлен на осуществление качественной профессиональной ориентации молодежи, а также повышение уровня профессиональных и деловых навыков .

Как сообщает пресс-служба областного правительства, формат проведения включает учебную площадку и интенсивную образовательную программу. Все обучение проходит онлайн, что позволит привлечь значительно большее количество участников. Каждый модуль состоит из видеоурока от эксперта, общения в зуме, домашнего задания на обучающей платформе GetCourse. Будет создано три уникальных курса с сентября 2021 года по июль 2022 года. В планах у Екатерины Полежаевой познакомить со своей инициативой через социальные сети 70 тысяч человек.