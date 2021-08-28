Стало известно, как в Калининграде в выходные будут работать мобильные пункты вакцинации

. Фото: Правительство Калининградской области

В региональном минздраве рассказали, где можно получить прививку от коронавируса в субботу, 28 августа, и в воскресенье, 29 августа.

Иммунизация с введением первого и второго компонента вакцины проводится по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

– торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

– на пл. Победы – 28-29 августа - с 10 до 15 часов;

– во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – 28 августа с 10 до 18 часов;

Отметим, вакцинироваться в этих пунктах можно по 3 сентября включительно.