Волновался на сцене: Актер Константин Хабенский рассказал, почему забыл текст Пушкина в Калининграде

Константин Хабенский, Юрий Башмет и Вера Таривердиева после выступления. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в пятницу, 27 августа, большим концертом открылся фестиваль «Территория мира – Территория музыки» на острове Канта. Давали музыкально-драматический спектакль по мотивам оперы Чайковского «Евгений Онегин». Текст читали актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова, партии исполняли солисты Большого театра и хор, играл Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

Константин Хабенский, читая текст «Евгения Онегина» со сцены, пару раз запнулся. Так, что даже пришлось вернуться на строчку назад и начать заново. Публика поддержала актера аплодисментами.

Уже после выступления Константин Хабенский пояснил журналистам свои запинки.

- Зритель был довольно благосклонен по отношению к нам, несмотря ни на что. Тем не менее, мне кажется, это была такая дружеская беседа, дружеский разговор, - сказал он, легко улыбаясь.

- Вы несколько раз сбились. Плохо подготовились или волновались? Что это было? – спрашиваю.

- И то, и другое. И непонятно, чего больше. Текст вроде… Нет, такое бывает. В такие моменты я чувствую, что я живой человек, и в зале живые люди, - ответил артист.

Стоит отметить, что запинки Константина Хабенского не испортили общего впечатления, зритель был в восторге и от стихов, и от музыки.

Фестиваль «Территория мира – Территория музыки» продлится три дня и завершится в воскресенье, 29 августа, концертом Вадима Эйленкрига (труба) с группой Eilenkrig Crew и Мариам Мерабовой, известной широкой публике по шоу «Голос».

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