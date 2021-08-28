В Гурьевском районе двое подростков на БМВ врезались в дерево

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гурьевском районе поздним вечером в пятницу, 27 августа, случилось ДТП, в котором два несовершеннолетних получили телесные повреждения. В 21:10 в поселке Маршальское по Центральной улице ехал автомобиль БМВ. За рулем находился 17-летний парень без прав.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, водитель не справился с управлением и съехал с дороги, а потом врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и 17-летний пассажир получили телесные повреждения.