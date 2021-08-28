Медики, водители и студенты: Кто еще в Калининграде заболел COVID-19

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Фото: Олег Укладов
В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 185 случаев коронавирусной инфекции.
По данным регионального оперативного штаба, среди заболевших:
- 56 пенсионеров;
- 7 медицинских работников;
- 3 работника образования;
- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работников промышленных предприятий;
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 8 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банка;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;
- 1 работник с/х
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 воспитанника д/с;
- 3 школьника ;
- 5 студентов (КГТУ, БФУ, Бизнесколледж, КИТИС)
- 41 неработающий.
Общее число заболевших в регионе возросло до 48183 человек. Полностью выздоровели 44377 человек. Умерло 4 человека за сутки.