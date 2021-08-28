Медики, водители и студенты: Кто еще в Калининграде заболел COVID-19

. Фото: Олег Укладов

В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 185 случаев коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперативного штаба, среди заболевших:

- 56 пенсионеров;

- 7 медицинских работников;

- 3 работника образования;

- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работников промышленных предприятий;

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 8 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банка;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;

- 1 работник с/х

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с;

- 3 школьника ;

- 5 студентов (КГТУ, БФУ, Бизнесколледж, КИТИС)

- 41 неработающий.

Общее число заболевших в регионе возросло до 48183 человек. Полностью выздоровели 44377 человек. Умерло 4 человека за сутки.