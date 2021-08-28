В Балтийске на морском побережье провели субботник

. Фото: Балтийский городской округ

Субботник прошел в Балтийске 28 августа. В порядок приводили прибрежную полосу и дюны. Как сообщает администрация Балтийского городского округа, в экологической акции участвовали не только сотрудники администрации и работники коммунальных предприятий, но и работники школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, школьники, просто неравнодушные жители.

От мусора очистили центральный городской пляж, променад на Гвардейском бульваре и другие общественные территории.