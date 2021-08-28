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Происшествия28 августа 2021 14:52

Гражданин Казахстана организовал наркопритон в калининградском общежитии

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Рейды по соблюдению миграционного законодательства провели в Калининграде сотрудники ОМОН Управления Росгвардии совместно с полицейскими и оперативными службами.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в одном из общежитий Калининграда было проверено более 30 человек. Трое были привлечены к административной ответственности за потребление наркотических средств.

Кроме того, внимание оперативников привлек один гражданин республики Казахстан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него за организацию притона.