Моряк из Калининграда перевел телефонным мошенникам 3 млн рублей

Калининградцы продолжают попадаться мошенникам, которые звонят и представляются сотрудниками банков. Очередной случай – моряк из Калининграда перевел злоумышленникам почти 3 миллиона рублей, которые копил несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На мобильный телефон 45-летнего мужчины позвонила «сотрудница банка», спросила, не подавал ли он заявку на смену номера для привязки к онлайн приложению. Затем с калининградцем связался другой «специалист» банка, который стал инструктировать его, как уберечь сбережения от якобы кражи.

«Для убедительности злоумышленники переслали потерпевшему сканы поддельных документов с реквизитами и символикой банка, в которых сообщалось, что теперь калининградец участвует в «следственном эксперименте» и должен выполнять указания «специалистов по безопасности». Суть «эксперимента» состояла в том, что житель Калининграда должен был обналичить все деньги со своего счета и перевести их на «безопасные счета», в то время как «сотрудники службы безопасности» следили бы за действиями работников отделения банка через камеры видеонаблюдения», - рассказали в полиции.

«Они мне прислали на Whatsapp бумаги, заверенные печатью, подписанные. Я эти бумаги прочитал. И повелся, честно говоря. Думаю, а может правда? У меня сумма серьезная на счету была. Я начал по их указанию делать то, что они говорят. Снимал суммы. Всего 39 тысяч 600 долларов», - рассказывает потерпевший, который лишился всех сбережений.

После обналичивания моряк перевел через банкомат в торговом центре все свои средства на продиктованные ему номера телефонов, так называемые «безопасные ячейки».

Сейчас злоумышленников разыскивают полицейские.

Помните, как только вам поступил звонок из банка, надо сразу же прервать разговор и положить трубку.