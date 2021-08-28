Калининградская шпажистка Юлия Майя 30 августа прилетит из Токио в Калининград

Юлия Майя (в центре) в Токио. Фото: из архива героя публикации

Бронзовый призер XVI летних Паралимпийских игр Юлия Майя вернется в Калининград из Токио 30 августа. Министерство спорта региона организует торжественную встречу спортсменки, заслуженного мастера спорта России по фехтованию на коляске, в понедельник в «Храброво» в 21:10.

Напомним, медаль Юлия завоевала 27 августа. Команда шпажисток из России, в которую входит и Юлия Майя, победила сборную Гонконга со счетом 45:34.

40-летняя Юлия Майя – многократный чемпион России, многократный обладатель Кубков Мира, чемпионка Европы и мира по фехтованию на колясках.

Медаль спортсменка посвятила своей семье.

Юля родилась в Сибири, инвалид с детства. Занималась плаванием, а с 2010 года увлеклась фехтованием. Признается, что главная заслуга в приобщении к спорту принадлежит ее маме. В Токио она выступала сразу за два региона: Омскую и Калининградскую области.