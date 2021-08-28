В Калининграде во время футбольного матча «Балтика-М» - «Красная Звезда» умер вратарь

Спасти игрока из Советска не удалось. Фото: vk.com

В Калининграде в субботу, 28 августа, во время тренировочного спарринга между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» (Советск) умер игрок. В столкновении с футболистом из калининградской команды травму получил вратарь команды из Советска Александр Шишмарев.

Об этом сообщает Калининградская областная федерация футбола.

Отмечается, что врачи «Балтики» оказывали парню первую помощь до приезда медиков.

В пресс-службе «Балтики» подтвердили, что Александр получил несовместимую с жизнью травму.

Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь вратаря, но спасти его не удалось.