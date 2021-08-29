СК проводит проверку по факту гибели футболиста в Калининграде

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели в Калининграде футболиста во время игры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне на стадионе «Балтика» в Калининграде проходила игра любительской «Балтийской лиги» между клубом «Красная Звезда» из Советска и молодежным составом «Балтики». В разгар матча игрок хозяев врезался во вратаря советчан Александра Шишмарева. Голкипер упал и потерял сознание. На поле выбежали врачи «Балтики», вызвали Скорую помощь. В течение часа медики пытались спасти жизнь футболисту, но 23-летний вратарь скончался

Для установления точной причины смерти футболиста назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках доследственной проверки следователи детально выясняют все без исключения обстоятельства произошедшего, заявили в пресс-службе Следственного комитета.