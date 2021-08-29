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Общество29 августа 2021 12:16

Умер экс-глава Балтийского округа Федор Ярошевич

Виктор Сергеев
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Фото: Администрация Балтийского муниципального района

Умер бывший глава администрации Балтийского городского округа Федор Ярошевич. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте».

«В должности главы Балтийского городского округа Фёдор Григорьевич работал с 2005 по 2010 год. Его преданность делу снискала уважение у тех, кто его знал. Он был яркой личностью. Внёс свой весомый вклад в развитие Балтийска. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Фёдора Григорьевича Ярошевича» - говорится в сообщении.