3 медика, 4 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 140 случаев ОРВИ, 13 пневмоний и 31 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 44 пенсионера;
- 3 медицинских работника;
- 4 работника образования;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 16 работников промышленных предприятий;
- 3 работника транспортных предприятий, водителей;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- 1 сотрудник банка;
- 1 сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 1 работник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 2 работника с/х;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 21 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 2 воспитанника д/с;
- 6 школьников;
- 3 студента ( БФУ, Ранхигс)
- 50 неработающих.