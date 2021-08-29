3 медика, 4 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 140 случаев ОРВИ, 13 пневмоний и 31 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 44 пенсионера;

- 3 медицинских работника;

- 4 работника образования;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 16 работников промышленных предприятий;

- 3 работника транспортных предприятий, водителей;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- 1 сотрудник банка;

- 1 сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 1 работник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 2 работника с/х;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 21 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 2 воспитанника д/с;

- 6 школьников;

- 3 студента ( БФУ, Ранхигс)

- 50 неработающих.