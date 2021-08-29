В Светлом похитители кабеля оставили без света многоквартирный дом

В Светлом задержаны двое местных жителей, укравших действующий электрокабель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники проникли в подвал дома на улице Советской и оставили без света и интернета целый дом

Сотрудники уголовного розыска установили личности воров и задержали их. Как оказалось, похищенное имущество 25-летние мужчины сдали в пункт приёма металла за 1000 рублей, а полученные деньги потратили на собственные нужды.

Полицейские также проверяют причастность одного из похитителей к другим кражам, совершённым в городе.