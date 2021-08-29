Алиханов: Демонтаж Дома Советов пройдет за счет инвестора

. Фото: Александр Подгорчук

Демонтаж здания Дома Советов в Калининграде пройдет за деньги инвестора. Дата начала работ зависит от сроков заключения инвестконтракта. Об этом ТАСС сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Предполагается, что все работы по демонтажу здания и развитию территории будут проведены на средства инвестора в соответствии с условиями инвестиционного контракта, в котором также будут определены их сроки", - цитирует издание слова Алиханова.

Напомним, ранее здание было признано непригодным и опасным для дальнейшей эксплуатации. Специалисты выявили порядка 170 дефектов, вызванных, по оценкам экспертов, отсутствием консервации недостроенного здания, многолетним климатическим воздействием, вандализмом, дефектами при изготовлении и при производстве строительно-монтажных работ.

По словам Алиханова, демонтаж сооружения займет ориентировочно около года. Строительство новых объектов - до четырех лет.