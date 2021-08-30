Калининградская «Балтика» выиграла третий матч подряд

В воскресенье калининградская «Балтика» в рамках 8-го тура ФНЛ одержала победу на «Красноярском-2». Игра проходила на стадионе «Калининград».

На 17-й минуте счет открыл полузащитник балтийцев Ильнур Альшин, а ровно через 20 минут отличился наш Артем Макарчук. Гости свой единственный гол забили во втором тайме усилиями полузащитника Никиты Кривцова.

Победа позволила «Балтике» занять 11-е место в турнирной таблице, но если учитывать только очки (без дополнительных показателей), то наша команда вместе с «Нефтехимиком» и «Краснодаром-2» делят 7-ю строчку.

Также отметим, что после неудачного старта сезона «Балтика» выигрывает уже три матча подряд, включая поединок в Кубке России. Следующую игру команда снова проведет дома. В воскресенье, 5 сентября, калининградцы примут лидера чемпионата – московское «Торпедо».