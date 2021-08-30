Во время ночного пожара из дома на улице Кошевого в Калининграде эвакуировали 15 человек

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01.25 в ночь с воскресенья на понедельник. Пожар произошел в многоквартирном панельном доме на на улице Кошевого в Московском районе Калининграда.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в двухкомнатной квартире на кухне размером горела мебель на площади 3 кв.м., квартира закопчена. Эвакуировано 15 чел Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3, ПСЧ-4 в составе 11 человек и 3 единиц техники.

В ЧП никто не пострадал.