Пещера и бассейн с прозрачной стеной: каким будет новый медвежатник Калининградского зоопарка

. Фото: Facebook

Существующий медвежатник был построен в 1936 году и уже вписывается в современные стандарты. На своей странице в Facebook директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова показала проект нового сооружения, строительство которого может начаться уже в 2022 году. Предполагается, что медвежатник построят в виде грота, куда смогут заходить посетители. Внутри будут не только вольеры, но и бассейн для хищников с прозрачной стеной.

Деньги на проектирование были получены в рамках выигранного гранта по Программе приграничного сотрудничества «Россия-Польша».

. Фото: Facebook

- Новый Медвежатник спроектирован, основываясь на лучших примерах подобных экспозиций в мире и, если строители не напортачат, то, надеюсь, это будет один из лучших зоопарковских вольер для содержания медведей в нашей стране, - написала Соколова. - Если наша заявка будет поддержана областным правительством и муниципальными властями (на это есть определенные надежды), то, надеюсь, что начнем уже в следующем году. Весь период строительства - 2 года. Смету еще считают, поэтому на вопрос про деньги пока не смогу ответить. Но дешево не будет, это точно. Однако моя позиция - «либо хорошо, либо никак».

. Фото: Facebook

О том, что ждет исторический медвежатник, Светлана Соколова пообещала рассказать в ближайшее время.