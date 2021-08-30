С 1 сентября калининградские пригородные поезда начнут курсировать по осеннему графику

. Фото: Александр Подгорчук

С 1 сентября на Калининградской железной дороге изменяется расписание пригородных поездов. Как сообщает пресс-служба КЖД, на приморских направлениях дороги несколько поездов, курсирующих летом ежедневно, останутся только по выходным и праздничным дням.

В частности, в режиме «выходного дня» поезда на зеленоградском направлении будут отправляться с Южного вокзала в 9:00, 13:05, 14:38 (дополнительно назначен), 16:30; в Калининград - в 10:13, 14:14, 15:53;

На светлогорском направлении отправление из Калининграда в 10:20 и 12:19; из Светлогорска в Калининград - в 11:30 и 13:26.С 1 сентября будет отменен вечерний поезд, отправляющийся с Южного вокзала в Светлогорск в 19:32, в обратном направлении – 21:17.

Ежедневный вечерний поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 18:40 из Калининграда до Чернышевского, будет курсировать только по рабочим дням, а утренний воскресный поезд Чернышеское-Калининград (время отправления 7:10) отменен.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».