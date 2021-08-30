Черный август: число смертей от ковида в Калининградской области выросло в разы

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За минувшие сутки стало известно еще о 6 летальных исходах, вызванных ковидом. По данным оперативного штаба Калининградской области, за все время пандемии коронавирус стал непосредственной причиной смерти 687 человек.

Еще не завершившийся август, возможно, оказался самым смертоносным месяцем с начала пандемии. Уже известно о 112 умерших от ковида, при этом в июле было 35 летальных исходов на койках, развернутых для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Предыдущий пик смертности наблюдался в апреле, когда за месяц поступили данные о 110 скончавшихся от ковида.

Впрочем, более объективная картина станет известна позже из-за особенностей сбора коронавирусной статистики.

- Если в рассылке приходит информация, что вчера умерли четыре человека, то это не совсем корректная формулировка. Это не люди, которые умерли вчера. Это четверо, которые умерли ранее и у которых окончательный диагноз подтвержден как причина смерти от коронавируса, - объяснял еще в марте министр здравоохранения области Александр Кравченко. - Этот процесс достаточно длительный, он может занимать 8-9 недель. Мониторинг смертей у нас проходит по всем международным правилам, и они требуют очень детальной верификации, если причиной смерти является ковид.