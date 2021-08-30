МЧС предупреждает о ливнях и усилении ветра в Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

В ближайшие сутки погода в Калининградской области изменится. Как сообщает региональное управление МЧС, с середины ночи на вторник, 31 августа, ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 12-17 м/с. Завтра днем в области ожидаются сильные дожди.

Жителям региона МЧС рекомендует соблюдать осторожность при нахождении на улице, вблизи деревьев и массивных конструкций. Водителям необходимо воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

Единый телефон спасения - 01 (при наборе с мобильного телефона - 112). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.