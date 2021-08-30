Калининградец отсудил у работодателя 3,5 миллиона рублей за свое увольнение

Под увольнение попал один из руководителей организации, занимающейся оптовой торговлей алкоголем. Мужчина посчитал, что его сократили незаконно, и обратился в суд, который решил восстановить истца на работе и взыскать с ответчика средний заработок за время вынужденного прогула, проценты за нарушение сроков выплаты заработной платы и компенсацию морального вреда. Всего - 3,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области, чтобы побудить должника к исполнению решения суда, пристав-исполнитель наложила арест на счета организации. Лишившись возможности полноценно вести деятельность, руководитель фирмы полностью погасил задолженность в пятидневный срок. Деньги уже перечислены взыскателю.