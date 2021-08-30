Где в Калининградской области разместят фоторадары на этой неделе

С 31 августа по 13 сентября на дорогах Калининградской области будут работать 18 передвижных комплексов фото- и видеофиксации. Как сообщает пресс-служба ГКУ КО «Безопасный город», радары появятся:

на 38 километре автодороги «Калининград — Балтийск» (в сторону Балтийска);

на 38 километре трассы «Калининград — Балтийск» (в сторону Калининграда);

на 5 километре «Калининград — Мамоново II (пос. Новоселово, в сторону Калининграда);

на 5 километре «Калининград — Мамоново II (пос. Новоселово, в сторону Новоселово);

на 2 километре автодороги «Ижевское — Светлый» (в сторону пос. Ижевское);

на 2 километре автодороги «Ижевское — Светлый» (в сторону Светлого);

на 42 километре трассы Калининград — Крылово через Правдинск» (в сторону Калининграда);

на 42 километре трассы «Калининград — Крылово через Правдинск» (в сторону пос. Крылово);

на 23 километре «Калининград — Крылово через Правдинск» (в сторону пос. Крылово);

на 16 километре «Калининград — Крылово через Правдинск» (в сторону пос. Крылово);

на 16 километре «Калининград — Крылово через Правдинск» (в сторону Калининграда);

на 46 километре «Калининград — Балтийск» (в сторону Балтийска);

на 46 километре «Калининград — Балтийск» (в сторону Калининграда);

на 12 километре «Переславское — Круглово» (в сторону пос. Переславское);

на 12 километре «Переславское — Круглово» (в сторону пос. Круглово);

на 29 километре «Калининград — Балтийск» (в сторону Балтийска);

на 29 километре «Калининград — Балтийск» (в сторону Калининграда);

на привокзальной площади аэропорта «Храброво».