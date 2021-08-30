Водители транспорта, школьники, пенсионеры: кто заразился ковидом в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 182 новых случая заражения коронавирусом.
По данным регионального оперативного штаба, среди заболевших:
63 неработающих.
49 пенсионеров;
27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
11 работников промышленных предприятий;
10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
5 работников транспортных предприятий, водителей;
3 школьника;
3 работника образования;
3 сотрудника банков;
2 дошкольника до 6 лет (садик не посещают);
работник предприятия пищевой промышленности;
сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
сотрудник учреждения культуры и досуга;
работник с/х;
сотрудник охранного предприятия;
студент КГТУ.
У 145 новых заразившихся заболевание протекает в форме ОРВИ, у 8 человек началась пневмонию, 29 человек переносят бессимптомно.