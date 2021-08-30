Водители транспорта, школьники, пенсионеры: кто заразился ковидом в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 182 новых случая заражения коронавирусом.

По данным регионального оперативного штаба, среди заболевших:

63 неработающих.

49 пенсионеров;

27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

11 работников промышленных предприятий;

10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

5 работников транспортных предприятий, водителей;

3 школьника;

3 работника образования;

3 сотрудника банков;

2 дошкольника до 6 лет (садик не посещают);

работник предприятия пищевой промышленности;

сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

сотрудник учреждения культуры и досуга;

работник с/х;

сотрудник охранного предприятия;

студент КГТУ.

У 145 новых заразившихся заболевание протекает в форме ОРВИ, у 8 человек началась пневмонию, 29 человек переносят бессимптомно.