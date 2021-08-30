Где в Калининградской области выявили заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразились еще 182 человека. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, инфицированных выявили в 14 муниципалитетах.
География распределения новых случаев выглядит так:
Калининград - 109,
Советский городской округ - 14,
Гурьевский городской округ - 12,
Черняховский городской округ - 10,
Багратионовский городской округ - 8,
Гвардейский городской округ - 8,
Неманский городской округ - 7,
Зеленоградский городской округ - 4,
Балтийский городской округ - 3,
Полесский городской округ - 2,
Светловский городской округ - 2,
Пионерский городской округ - 1,
Светлогорский городской округ - 1,
Славский городской округ - 1.