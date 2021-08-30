Где в Калининградской области выявили заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразились еще 182 человека. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, инфицированных выявили в 14 муниципалитетах.

География распределения новых случаев выглядит так:

Калининград - 109,

Советский городской округ - 14,

Гурьевский городской округ - 12,

Черняховский городской округ - 10,

Багратионовский городской округ - 8,

Гвардейский городской округ - 8,

Неманский городской округ - 7,

Зеленоградский городской округ - 4,

Балтийский городской округ - 3,

Полесский городской округ - 2,

Светловский городской округ - 2,

Пионерский городской округ - 1,

Светлогорский городской округ - 1,

Славский городской округ - 1.