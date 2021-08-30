Жительница Черняховского района зверски избила приятеля табуретом

В межмуниципальный отдел МВД России «Черняховский» поступило сообщение из отделения реанимации центральной районной больницы: к ним из поселка Междуречье доставлен 55-летний местный житель, который, судя по всему, был зверски избит. У пациента диагностировали переломы ребер и пневмоторакс. Сотрудники отдела уголовного розыска взялись за поиски человека, едва не отправившего сельчанина на тот свет. И в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что телесные повреждения мужчине причинила его 52-летняя знакомая, жительница того же поселка.

Как это нередко случается, все произошло по ходу застолья с обильными возлияниями - гуляли на кухне у дамы. Конкретная причина ссоры неизвестна, но, видимо, она оказалась достаточно веской для того, чтобы перерасти в драку. Хотя драки-то как таковой и не было. Представительница слабого, по идее, пола блестяще воспользовалась фактором внезапности и собственной корпулентностью, повалив оппонента на пол, а затем отходив попавшейся под руку табуреткой. И хотя бедняга смог уйти на своих ногах, сил у него хватило только добраться до соседей. Скорую вызывали уже они.

Как сообщили в полиции, свою вину подозреваемая признает, в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Бой-бабе грозит лишение свободы на срок до 10 лет.