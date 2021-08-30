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Общество30 августа 2021 19:02

Памятный знак морякам-балтийцам в Калининграде отремонтируют до 10 декабря

Работы обойдутся в 27 миллионов рублей
Николай Литвинов
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Фото: мэрия Калининграда

Мэрия Калининграда объявила аукцион по выбору подрядчика, который выполнит реконструкцию расположенного на Московском проспекте памятного знака морякам-балтийцам.

Появится новая подсветка фонтана, катера, стелы и прилегающей территории. Сама стела будет восстановлена из облегченных металлических конструкций. Стены и буквы очистят, загрунтуют и покрасят.

- Работы по контракту должны быть завершены до 10 декабря, однако убедиться в том, что все сделано как надо, вероятно, сможем лишь с наступлением тепла весной следующего года, поскольку предусмотрены работы по восстановлению бассейнов (объемом 200 кубометров) и фонтанного оборудования, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Работы обойдутся в 27 миллионов рублей.