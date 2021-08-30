В Калининграде появится съемочный павильон

В Калининградской области построят павильон для киносъемок, чтобы их можно было производить даже при плохой погоде, когда натурные съемки оказываются невозможны. Об этом в интервью радио «Business FM Калининград» рассказал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак. По его словам, наезжающие к нам кинодеятели уже давно сетовали на отсутствие подобной возможности.

С учетом того, что помимо собственно съемочной площадки павильон будет включать еще и гостиницу с рестораном, проект представляется прямо-таки архинеобходимым. И очень жаль (особенно, конечно, киношникам), что его воплощение в жизнь запланировано только на 2024 год. Воздвигнуть объект намечено на улице Нарвской. Примерная стоимость проектировочных и строительных работ оценивается в 200-250 миллионов рублей.