Калининградец едва не зарезал приятеля из-за портативной колонки

В принципе-то 20-летний житель Калининграда явился на улицу Нарвскую, чтобы забрать портативную колонку, которую когда-то одолжил своему 22-летнему знакомому. Но что-то пошло не так. Парни сначала поругались, потом полезли в драку, а потом визитер выхватил нож и вонзил его в живот хозяина квартиры. И тот с проникающим ранением брюшной полости и кишечника оказался в реанимации.

- На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, подозреваемого задержали, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.- Также стражи порядка обнаружили и изъяли орудие преступления.