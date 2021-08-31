1 сентября в Калининградской области не будут продавать алкоголь

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Второй год подряд в День знаний в Калининградской области будет действовать запрет на продажу алкоголю. Эта норма, напомним, появилась в региональном законодательстве в декабре 2019-го.

Кроме 1 сентября, закон «О розничной продаже алкогольной продукции» не допускает торговлю горячительными напитками в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и Всероссийский день трезвости (11 сентября). Исключением является продажа спиртного в заведениях общественного питания.

В обычные дни приобрести алкоголь в нашей области можно с 11:00 до 21:00.