Калининградское минприроды оштрафовало ряд зеленоградских кафе

Владельцам кафе, расположенных у входа в городской парк Зеленоградска и на променаде, придется заплатить внушительный штраф. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Жесткая реакция регионального министерства природных ресурсов и экологии последовала после многочисленных жалоб граждан на разлив из обслуживающего указанные заведения мусоровоза жидких отходов. Что особенно досадно, эта неприятность произошла в районе центральной улицы курортного города, где всегда много отдыхающих.

- В ходе выездной проверки также зафиксировано, что ряд предприятий общепита выбрасывает пищевые отходы в контейнер совместно с твердыми коммунальными отходами, - добавили в минприроды. - Была проведена и проверка общепита на наличия договоров на вывоз пищевых отходов – выяснилось, что необходимые документы у предпринимателей отсутствовали.

С представителями предприятий проведены разъяснительные беседы о недопустимости подобных действий и что еще хуже для проштрафившихся рестораторов - составлены административные протоколы.